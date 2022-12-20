اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "قمة السعودية للتجارة" في سوق "نمو".. الخميس المُقبل

حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم ستكون +/- 30%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "قمة السعودية للتجارة" في نمو – السوق الموازية، اعتباراً من يوم الخميس 28/05/1444هـ الموافق 22/12/2022م.

وقالت "تداول"، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأضافت أن إدراج أسهم "قمة السعودية للتجارة" برمز تداول 9552 وبالرمز الدولي SA15LI2KL814.

تطبيق "كوفي" يوقع اتفاقية تعاون مع شركة القهوة السعودية شركات شركات تطبيق "كوفي" يوقع اتفاقية تعاون مع شركة القهوة السعودية

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة قمة السعودية للتجارة، اليوم الثلاثاء 26/05/1444هـ الموافق 20/12/2022م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 880 ألف سهم عادي، تمثل 22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 102.8%.

وقالت "وثيق المالية"، إن سعر الطرح بلغ 133 ريالا للسهم الواحد.

وستقوم شركة وثيق المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

كانت فترة الطرح قد بدأت يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وانتهت يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البشير يعترف: اتحمل وحدي كل المسؤولية عما تم في انقلاب 30 يونيو البشير يعترف: اتحمل وحدي كل المسؤولية عما تم في انقلاب 30 يونيو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط