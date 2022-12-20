بدء تداول أسهم "قمة السعودية للتجارة" في سوق "نمو".. الخميس المُقبل
حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم ستكون +/- 30%
أعلنت "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة "قمة السعودية للتجارة" في نمو – السوق الموازية، اعتباراً من يوم الخميس 28/05/1444هـ الموافق 22/12/2022م.
وقالت "تداول"، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأضافت أن إدراج أسهم "قمة السعودية للتجارة" برمز تداول 9552 وبالرمز الدولي SA15LI2KL814.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة قمة السعودية للتجارة، اليوم الثلاثاء 26/05/1444هـ الموافق 20/12/2022م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
كانت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 880 ألف سهم عادي، تمثل 22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 102.8%.
وقالت "وثيق المالية"، إن سعر الطرح بلغ 133 ريالا للسهم الواحد.
وستقوم شركة وثيق المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".
كانت فترة الطرح قد بدأت يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وانتهت يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.
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