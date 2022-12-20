تعيين "وساطة كابيتال" مستشارا ماليا لصفقة اندماج "عناية" السعودية و"المتحدة للتأمين"

أعلنت شركة "عناية" السعودية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وفقا لبيان على "تداول السعودية".

يُشار إلى أن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أعلنت في وقت سابق، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

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وبحسب بيان نُشر على "تداول السعودية"، فإن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين، كما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.