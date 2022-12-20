سوق الأسهم السعودية ترتد صعوداً ومؤشرها يرتفع 0.92%

اختتمت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصادي العالمي، وتقلب أسعار الطاقة.

وحوّل مؤشر سوق الأسهم السعودية، خسائره صباح اليوم، ليغلق مرتفعا 0.92% عند مستوى 10280.15 نقطة، بعد ارتفاع سهم مصرف الراجحي 3.7%، وسهم رتال للتطوير العمراني 1.8%.

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وبلغت قيمة التداولات اليوم، نحو 4.3 مليار ريال، بعد التداول على نحو 136.8 مليون سهم، وسجلت أسهم 139 شركة ارتفاعاً، فيما تراجعت أسهم 69 شركة.

وقفز سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 6.2% بعد أن اقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية بلغت 8 ريالات للسهم للنصف الثاني من عام 2022.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" أمس الاثنين ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها في 30 شهرا.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3% مدعوما بارتفاع سهم الوطنية للتبريد المركزي 10.1%. وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر 0.2%.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.2% نتيجة تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6%.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، منخفضا بـ 1.1%، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.52%، والسوق الرئيسي 0.24% ومؤشر السوق العام 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر منخفضا 1.5% مسجلا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي بفعل جني الأرباح.