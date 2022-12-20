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صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
سوق السعودية

صندوق "ملكية الخليج ريت" ينضم لمؤشر "فوتسي إبرا ناريت" العقاري العالمي

يعزز سيولة التداولات اليومية على وحدات الصندوق

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، أنه بناءً على المراجعة الفصلية لمكونات مؤشر فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي لفترة الربع الرابع 2022م فإن صندوق ملكية عقارات الخليج ريت انضم إلى المؤشر اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر 2022.

وقالت "ملكية للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر فوتسي إبرا ناريت يعد مؤشرا عالميا للاستثمار العقاري وتم إنشاؤه من قبل مجموعة فوتسي راسل بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للشركات العقارية المدرجة (إبرا EPRA) والجمعية الوطنية لصناديق الاستثمار العقارية في الولايات المتحدة (ناريت Nareit).

ومن المتوقع أن يكون الأثر الناتج إيجابياً من حيث تعزيز تنوع ملاك الوحدات وزيادة سيولة التداولات اليومية على وحدات الصندوق.

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