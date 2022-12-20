مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، منخفضا بـ 1.1% مع هبوط الأسهم القيادية تأثرا بأسعار النفط.

كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.52%، والسوق الرئيسي 0.24% ومؤشر السوق العام 0.9%.

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ورغم ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، إلا أن حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جعلت المكاسب محدودة.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8%، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل، بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص لـرويترز، إن هبوط السوق الكويتية هو جزء من هبوط غالبية أسواق الخليج.

وأضاف أن منتجي النفط ومنهم دول الخليج تتخوف من وصول الأسعار إلى ما دون 80 دولارا، لأن غالبية هذه الدول جعلت هذا السعر نقطة التوازن في ميزانياتها.

وقال الشخص إن وجود المستثمرين الأجانب في الأسواق الخليجية ومنها الكويت، جعل هذه الأسواق أكثر ارتباطا بالأسواق العالمية وبالأوضاع العالمية لأن هؤلاء المستثمرين يتحركون في السوق طبقا للعوامل التي تؤثر فيها.

هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) وأجيليتي للمخازن العمومية 1.7%، ومجموعة الصناعات الوطنية 4.1%، وأعيان 4.5%، وزين 2.15%.

كما هبط سهم شركة البورصة 2.8%، وميزان القابضة 4.3%، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 3.5%.