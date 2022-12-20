مؤشر "نيكاي" يهبط بأكثر من 2% مع اتجاه المركزي الياباني لرفع الفائدة

أنهى المؤشر نيكاي الياباني التعاملات اليوم الثلاثاء عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاعا خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.

وهبط نيكاي 2.46% ليغلق عند 26568.03 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.

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ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54% إلى 1905.59 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460% وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وهبطت سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53% وأدفانتست 2.98% كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85% ليكون أكبر الخاسرين في نيكاي.

لكن قطاع البنوك ارتفع اليوم الثلاثاء 5.12% موضحا انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسية للقطاع من القروض والودائع.