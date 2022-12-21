الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية
المعدن النفيس لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في أسبوع سجله في الجلسة السابقة
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ضمن نطاق ضيق في ظل ارتفاع الدولار، إلا أن المعدن النفيس لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة وسط ترقب لبيانات اقتصادية من المقرر نشرها خلال الأسبوع الجاري.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1822.70دولار، بحسب "رويترز".
وارتفع مؤشر الدولار اليوم بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.
ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الخميس، فضلا عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المقررة يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أواخر سبتمبر، إذ أثرت التوقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية الدولار.
ورغم أن الذهب عادة ما يمثل ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان بريقه عند ارتفاع أسعار الفائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23.84 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.3% أيضا إلى 994.90 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.9% إلى 1699.92 دولار.
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