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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع استعادة الدولار بعض قوته

بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار بعض قوته، الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1823.60 دولار، بحسب "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

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وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الأسبوع الماضي، أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل رغم اتجاه الاقتصاد لركود محتمل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1003.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4% إلى 1738.52 دولار.

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