الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ مايو

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ أوائل مايو/ أيار متخطيا مستوى 70 للدولار اليوم الأربعاء لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14% في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين.

وهبط الروبل 2.5% أمام الدولار مسجلا 70.60 بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 70.7550 في وقت سابق.

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كما هبطت العملة الروسية 2.4% مسجلة 75.22 أمام اليورو متخطية مستوى 75 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/ نيسان. كما انخفضت أمام اليوان 2.1% إلى 10.10 وهو قرب أدنى مستوى في 7 أشهر.

وخسر الروبل أكثر من 8% بالفعل هذا الأسبوع أمام الدولار ونحو 12% منذ دخول سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ.