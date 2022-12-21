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الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ مايو

الخسائر الشهرية للروبل وصلت لما يقارب 14%

موسكو - رويترز
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انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ أوائل مايو/ أيار متخطيا مستوى 70 للدولار اليوم الأربعاء لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14% في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين.

وهبط الروبل 2.5% أمام الدولار مسجلا 70.60 بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 70.7550 في وقت سابق.

الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين التعبئة  أسواق المال اقتصاد روسيا الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين التعبئة 

كما هبطت العملة الروسية 2.4% مسجلة 75.22 أمام اليورو متخطية مستوى 75 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/ نيسان. كما انخفضت أمام اليوان 2.1% إلى 10.10 وهو قرب أدنى مستوى في 7 أشهر.

وخسر الروبل أكثر من 8% بالفعل هذا الأسبوع أمام الدولار ونحو 12% منذ دخول سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ.

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