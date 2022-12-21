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الين والدولار (رويترز)
الين والدولار (رويترز)
عملات أجنبية

الين يتمسك بمكاسبه الكبيرة بعد قرار المركزي الياباني

المركزي عدل إحدى سياساته الرئيسية على نحو غير متوقع

سنغافورة، لندن - رويترز
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استقر الين اليوم الأربعاء، بعدما قفز بنحو 4% في الجلسة الماضية عندما عدل بنك اليابان المركزي إحدى سياساته الرئيسية على نحو غير متوقع، مما أتاح لعائدات السندات الحكومية فرصة للارتفاع.

وعدل بنك اليابان المركزي سياسته للتحكم في منحنى العائد أمس الثلاثاء، بينما ترك سياساته الأوسع نطاقا دون تغيير.

وارتفع الين بأقل من 0.1% في أحدث معاملاته اليوم الأربعاء، ليبلغ 131.55 ين للدولار، غير بعيد عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 130.58 ين للدولار الذي سجله أمس الثلاثاء، حينما قفز 3.8% في أكبر زيادة يومية له منذ 1998.

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وزاد اليورو 0.11% أمام الدولار إلى 1.063 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.216 دولار.

وخسر الدولار الأسترالي 0.1% مسجلا 0.667 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.89% إلى 0.629 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بأقل من 0.1% اليوم الأربعاء إلى 103.89، لكنه لا يزال مرتفعا 8% تقريبا هذا العام.

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