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نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

مؤشر "نيكاي" الياباني يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين

مع اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة

طوكيو - رويترز
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ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، وانخفض المؤشر نيكاي، اليوم الأربعاء، بعدما فاجأ المركزي الياباني الأسواق أمس بتغيير في سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إلى 0.480%، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من عام 2015 ومقتربا من مستوى 0.50% وهو الحد الأعلى المعدل لنطاق سياسة بنك اليابان.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.68% عند 26387.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تداولات متقلبة شهدت أداء إيجابيا لفترة وجيزة. وخسر المؤشر الرئيسي 3% في أعقاب قرار بنك اليابان الذي يهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي طويل المدى.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 1893.32 نقطة.

وهبط المؤشر الفرعي لشركات تصنيع السيارات 2.36%، متصدرا خسائر المؤشرات الفرعية الصناعية الأخرى البالغ عددها 32، بعدما ارتفع الين على خلفية تحرك البنك المركزي.

أما قطاع البنوك فصعد 2.6% وكان الأفضل أداء بين مختلف القطاعات وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الربحية. كما صعد قطاع التأمين 0.08%.

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