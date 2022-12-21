هيئة السوق السعودية توافق على 3 طروحات عامة لصناديق تابعة لـ"العربي المالية"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طروحات عامة لـ3 صناديق تابعة لشركة "العربي المالية".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنها وافقت لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للفرص" طرحاً عاماً.

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وأعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)" طرحاً عاماً.

كما وافقت هيئة السوق المالية لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة)" طرحاً عاماً.

وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.