اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيئة السوق المالية في السعودية تحيل مالكي حسابين على تويتر إلى النيابة العامة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على 3 طروحات عامة لصناديق تابعة لـ"العربي المالية"

بينها "صندوق العربي المالية للفرص"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طروحات عامة لـ3 صناديق تابعة لشركة "العربي المالية".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنها وافقت لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للفرص" طرحاً عاماً.

وأعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)" طرحاً عاماً.

الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية أسواق المال سعر الذهب الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية

كما وافقت هيئة السوق المالية لـ"شركة العربي المالية" على طرح وحدات "صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة)" طرحاً عاماً.

وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بدعم سعودي.. الأمم المتحدة تدشن ألف منزل لضحايا الزلزال شرق أفغانستان بدعم سعودي.. الأمم المتحدة تدشن ألف منزل لضحايا الزلزال شرق أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط