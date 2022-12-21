وول ستريت
"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على ارتفاع بعد تراجعه لـ4 جلسات
المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لمواصلة رفع الفائدة تلقي بظلال قاتمة على الأسهم
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف، يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لأربع جلسات، لكن المستثمرين قلقون بشأن ضعف التسوق في موسم العطلات وارتفاع عوائد السندات.
وتلقي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لخطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مواصلة رفع أسعار الفائدة بظلال قاتمة على الأسهم منذ اجتماعه الأسبوع الماضي.
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وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آد بورز 500 بواقع 4.32 نقطة أو 0.11% ليغلق عند 3821.98 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.10 نقطة أو 0.01% إلى 10547.13 نقطة، في حين زاد المؤشر داو جونز الصناعي 91.31 نقطة أو 0.28% إلى 32850.57 نقطة.
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