أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع انتظار المتعاملين بيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.4 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1827.7 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2%، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

وقال المحلل في "إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس"، إدوارد مير، إن "الذهب يتمسك بنطاق بينما التداول ضعيف والمستثمرون في وضع الانتظار والترقب، وستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مهمة، وإذا واصل التضخم الانخفاض فسوف يضعف الدولار أكثر ويحصل الذهب على ثبات أكبر".

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، إلى أن المركزي الأميركي سيقر مزيدا من الرفع العام المقبل.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.