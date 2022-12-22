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السوق الموازية نمو
نمو – السوق الموازية
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول "إدارات للاتصالات" في السوق الموازية.. الاثنين المقبل

بنظام الإدراج المباشر

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن الإدراج سيكون مباشرا برمز تداول 9557 وبالرمز الدولي SA15M4M4LAH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأضافت أن الشركة تعتزم استيفاء متطلبات السيولة عن طريق مزود سيولة.

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