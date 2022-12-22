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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بدعم من قطاعي الطاقة والمال

مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بعد انحسار التوقعات للتضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفيا أثر جلسة متفائلة في وول ستريت الليلة الماضية.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن هذا الشهر أمس الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر/كانون الأول مع تراجع التضخم، واحتفاظ سوق العمل بقوتها، وفق رويترز.

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وعلى المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5% للجلسة الخامسة على التوالي.

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