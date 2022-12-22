تحسن ثقة المستهلكين وتراجع توقعات المستثمرين للتضخم يدعمان وول ستريت

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء، بدعم من أداء فصلي جيد لشركتي نايكي وفيديكس، إضافة إلى تحسن ثقة المستهلكين وتراجع توقعات المستثمرين للتضخم.

وصعدت أسهم "نايكي" صعودا حادا بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح للربع الثاني من العام بسبب الطلب القوي من المتسوقين في أميركا الشمالية خلال موسم العطلات.

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وقدمت "فيديكس"، التي أشعلت شرارة عمليات بيع في السوق في سبتمبر بعد سحب التوقعات المالية، إرشادات مالية وأعلنت عن خطط لخفض التكاليف بمليار دولار.

وارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر مع تراجع التضخم وبقاء سوق العمل قوية، بينما انخفضت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا إلى 6.7%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 56.44 نقطة أو 1.48% ليغلق عند 3878.68 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 159.65 نقطة أو 1.51% إلى 10706.76 نقطة.

وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 522.07 نقطة أو 1.59% إلى 33371.81 نقطة.