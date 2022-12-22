وول ستريت
وول ستريت تتراجع مع تجديد بيانات اقتصادية قوية مخاوف رفع الفائدة
مؤشر داو جونز الصناعي يفقد 143 نقطة
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، إذ أكدت بيانات جديدة قوة الاقتصاد الأميركي، وزادت في الوقت نفسه المخاوف من استمرار تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 143.13 نقطة أو 0.43% إلى 33233.35 نقطة.
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وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.18 نقطة أو 0.65% إلى 3853.26 نقطة، وفق رويترز.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 161.50 نقطة أو 1.51% إلى 10550.10 نقطة.
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