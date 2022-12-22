"تداول السعودية" توقع اتفاقية مع بورصة مسقط لتمكين الإدراج المزدوج

أعلنت "تداول السعودية" وشركة مركز إيداع الأورق المالية "إيداع"، في بيان، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتين مع كل من بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وذلك بهدف تمكين الشركات من الإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية ونظيرتها العُمانية، وتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى اثنتين من الأسواق المالية المزدهرة في المنطقة الخليجية.

وكانت "تداول السعودية" قد وقعت اتفاقية مع بورصة مسقط لضمان وجود سوق منظمة لتداول الأسهم من خلال تداول السعودية وبورصة مسقط، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

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وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تنسيق الجهود لتنفيذ إجراءات الشركات للأوراق المالية ذات الإدراج المزدوج، والتعاون في المجالات الأساسية لتمكين عمليات الإدراج المزدوج.

وبدورها، وقعت "إيداع" اتفاقية مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتمكين الشركات ذات الإدراج المزدوج من نقل الأسهم بسهولة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش مؤتمر لجنة الأسواق المالية الخليجية المقام في الرياض، وامتداداً لمذكرة تفاهم وقعتها مجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط في عام 2021 بهدف تعزيز التداول وتشجيع التعاون المشترك بين السوقين الماليتين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "تداول السعودية" و"إيداع"، المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن إعلان اليوم يمثل خطوة أخرى نحو ربط الأسواق المالية في منطقة الخليج، وتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. ويندرج هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتطوير سوق مالية متقدمة في كل من المملكة وسلطنة عُمان.

وتابع: "كما نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تمكين الإدراج المزدوج والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في كلا السوقين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة مسقط للمقاصة والإيداع، هيثم بن سالم السالمي: "نحن على ثقة بأن الاتفاقيتاين ستسهمان في توسيع نطاق التعاون المشترك بين السوقين مما سيسهم في توفير مجموعة جديدة ومتنوعة من الفرص لكل من المستثمرين والمصدرين، على المستوى المحلي والدولي، كما تتماشى اتفاقيتا اليوم مع رؤية عُمان 2040 التي تسهم في تطوير السوق المالية العمانية".