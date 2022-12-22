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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
مجموعة سيرا القابضة (سيرا)
سوق السعودية

"سيرا" تطلب موافقة هيئة السوق على طرح 30% من "لومي للتأجير"

في السوق الرئيسية السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة سيرا القابضة- "سيرا" عن تقديمها طلباً إلى هيئة السوق المالية لطرح 16.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأسمال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية.

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تقديم الطلب جاء بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على فك اندماج "لومي" عن "سيرا".

وأضافت أن التاريخ المتوقع لموافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أسهم "لومي" للجمهور وموافقة السوق المالية السعودية على طلب إدراج أسهم "لومي" في السوق الرئيسية السعودية قبل نهاية عام 2023م.

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كانت شركة مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، قد أعلنت عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة لومي للتأجير، واستنتاجها بأن الطرح العام الأولي المقترح سيشكل فكا للاندماج "فك الاندماج"، وبالتالي فهو يخضع لموافقة مساهمي "سيرا".

وشركة "لومي للتأجير" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات.

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