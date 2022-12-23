الليرة التركية
الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً عند 18.7 مقابل الدولار
مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29%
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29% على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.
انخفضت الليرة بـ 44% في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
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وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة، ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس، على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9% على الرغم من اقتراب التضخم من 85%.
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