اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً عند 18.7 مقابل الدولار

مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29%

أنقرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29% على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.

انخفضت الليرة بـ 44% في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة، ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

عدد الزوار الأجانب لتركيا يقفز 45٪ في نوفمبر سياحة وسفر سياحة عدد الزوار الأجانب لتركيا يقفز 45٪ في نوفمبر

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس، على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9% على الرغم من اقتراب التضخم من 85%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟ الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط