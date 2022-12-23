سوقا أبوظبي ودبي تتراجعان بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

أغلقت سوقا الإمارات على تراجع اليوم الجمعة، لتقتفيا أثر الأسهم العالمية بعد أن أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأميركي ما قد يدفع المركزي هناك للإبقاء على مسار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لكبح التضخم.

تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي بواقع 0.94%، بعد أن خسر نحو 20% حتى الآن هذا العام، بحسب "رويترز".

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ورفعت أغلب دول الخليج هذا الشهر أسعار الفائدة الأساسية بنصف نقطة مئوية بعد قرار الفيدرالي رفعها بذات المعدل.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الإمارات عملاتها بالدولار، وتتبع تحركات المركزي الأميركي عن كثب ما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

هبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.2%، مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي بـ 0.3%، وبنك الإمارات دبي الوطني بـ 0.4%.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1%، ليواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط سهم العالمية القابضة بـ 0.2%، والدار العقارية بـ 0.7%.