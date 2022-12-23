مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 587 مليون جنيه في أسبوع

كشفت بيانات حديثة عن استمرار المستثمرين الأجانب في البيع داخل البورصة المصرية، حيث بلغت مبيعاتهم خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 587.1 مليون جنيه.

في المقابل، بلغت مشتريات المستثمرين العربي نحو 5.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 84.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي. فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 7.5%، والعرب على 8.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام الحالي، مثلت تعاملات المصريين نحو 77.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 14.2%، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 8.4%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 25.1 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وسجلت البورصة المصرية خسائر خلال جلسة نهاية الأسبوع الحالي بقيمة 3.9 مليار جنيه، بعدما نزل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة إلى مستوى 964.8 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 723.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركات. وسجلت تعاملات المصريين 81.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.56%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14482 نقطة. كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة. وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.