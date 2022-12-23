"نيكاي" يغلق على تراجع في أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على هبوط اليوم الجمعة، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو، وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق تراجعات اليوم على درب نظيراتها في وول ستريت أمس.

كما هوت أسهم شركات الشحن وغيرها من الأسهم الحساسة اقتصاديا وسط مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى في سياسة التشديد النقدي التي يمكن أن تؤدي إلى ركود.

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واختتم مؤشر نيكاي تداولات اليوم على تراجع بـ 1.03% عند 26235.25 نقطة، ليصل انخفاضه الأسبوعي إلى 4.69%.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54% ليغلق عند 1897.94 نقطة، ووصل هبوطه الأسبوعي إلى 2.68%.

وانخفض نيكاي في ستة من بين جلسات التداول السبع الأخيرة، بضغط من تعديل في السياسات اتخذه بنك اليابان يوم الثلاثاء، واستمرار المخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وكانت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست الأكبر تراجعا على مؤشر نيكاي، إذ انخفضت بواقع 3.69% و4.49% على التوالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نظيراتها في الولايات المتحدة بعد توقعات متشائمة من شركة ميكرون تكنولوجي.