أسعار الذهب تتجاوز 1800 دولار في أفضل أداء خلال 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب في جلسة الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأميركي وإن لم يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% لتبلغ 1804.2 دولار.

مادة اعلانية

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع، وفق رويترز.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 0.1% في نوفمبر بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% في جلسة الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2%.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.70 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.3% إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6% إلى 1741.75 دولار.