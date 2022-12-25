توزيع 21.3 مليون ريال على مالكي وحدات "سدكو كابيتال ريت" عن الربع الرابع 2022

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "سدكو كابيتال ريت" عن الفترة من 01 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022م بقيمة إجمالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها يبلغ 117.5 مليون وحدة.

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وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.181 ريال، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.05%.

وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 2 يناير 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

يُشار إلى أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.18125 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.8125% أي ما يعادل 7.25% على أساس سنوي.

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.