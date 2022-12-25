"البابطين" توقع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الاستحواذ على "الأعمال التجارية المتكاملة"

أعلنت شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأعمال التجارية المتكاملة "Integrated" شركة ذات مسؤولية محدودة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المذكرة تأتي في ظل رغبة شركة البابطين الغذائية بالدخول في مفاوضات بهدف دراسة الجدوى وتحديد نسبة الاستحواذ على شركة "الأعمال التجارية المتكاملة".

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وأوضحت أن المذكرة تهدف أيضاً للوصول لاتفاق بالإضافة إلى تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق الأولية المتبادلة بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين كلاً بحسبه، كما تفاهم الطرفان على أن يتم تحديد نسبة الاستحواذ وقيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وأضافت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، وذلك قبل نهايتها بشهر واحد فقط.

وتابعت:"سيتم تحديد الأثر المالي على النتائج المالية للشركة لاحقاً بعد إتمام الصفقة".

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الصفقة في حينه.