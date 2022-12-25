"ينساب" توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% عن النصف الثاني 2022

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بنسبة 12.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 703.1 مليون ريال موزعة على عدد 562.5 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً. وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

وطالبت الشركة مساهميها بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

ونوهت الشركة على المستثمرين غير المقيمين بالمملكة إلى أن الأرباح التي ستدفعها لهم الشركة تكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية.

وأكدت الشركة على المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال 5 خمسة أيام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.