استطلاع: نصف سكان هذا البلد نادمون على تضييع فرصة الاستثمار بالأسهم

يشعر نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة على أنهم ضيعوا فرصة الاستثمار أو زيادة الاستثمار في الأسهم خلال السنوات العشر الماضية، حيث يرون أنه كان من الممكن أن يحققوا خلال هذه الفترة أرباحاً جيدة في السوق.

وبحسب استطلاع أجرته شركة "ماغني فاي موني"، واطلعت "العربية نت" على نتائجه التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، فإن هذه النتائج تأتي على الرغم من حقيقة أن مؤشرات الأسهم المختلفة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 15% الى 20% في عام 2022.

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وقال 45.1% من الأميركيين عموماً، بما في ذلك المستثمرون وغير المستثمرين، إنهم يأسفون لعدم الاستفادة الكاملة من سوق الأسهم.

وأجري الاستطلاع في نوفمبر الماضي وشمل أكثر من 1500 شخص بالغ مقيم في الولايات المتحدة.

تختلف النتيجة حسب العمر، حيث يقول 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً إنهم فقدوا الفرصة، وهذه أعلى نسبة بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، لأن المستثمرين الأصغر سناً لديهم وقت أقل لبناء الثروة من خلال استثماراتهم.

وقال 51% من جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و41 عاماً إنهم ضيعوا الفرصة، بينما تنخفض هذه النسبة الى 46% بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً، وتنخفض إلى 27% لمن هم أكبر من ذلك.

ومن بين أولئك الذين يشعرون بالندم، قال أكثر من نصف المستطلعين بقليل إنهم يغيرون نهجهم في الاستثمار. وشمل ذلك وضع المزيد من الأموال في الأسهم، والتشاور مع مستشار مالي، وإيلاء المزيد من الاهتمام لسوق الأسهم.

وتعتبر صناديق المؤشرات طريقة سهلة ومنخفضة المخاطر للاستثمار في الأسهم، بحسب ما يؤكد خبراء الاقتصاد.