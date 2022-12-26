بدء تداول أسهم "لوبريف" في سوق السعودية الرئيسية الأربعاء المقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، اليوم الاثنين، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت "لوبريف"، قد أتمت عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 230.1%، بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 2.85 مليار ريال.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد، 524.8 ألف مشترك، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 12.51 مليون سهم، حيث تم تحديد سعر الطرح بـ99 ريالاً للسهم.

وأتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

يشار إلى أن "لوبريف" تأسست عام 1976 وهي مملوكة حاليا بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية، و30% من "جدوى للاستثمار" التي تطرح كامل حصتها للاكتتاب.