أسواق الخليج
بداية متعثرة لأسواق الخليج.. ومؤشر دبي يخالف الاتجاه
ضعف في أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد
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تراجعت أغلب البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد.
هبط المؤشر السعودي 0.1% مع نزول سهمي رتال للتطوير العمراني 0.6%، والبنك الأهلي السعودي 1.1%. لكن سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ارتفع 0.8%، بعدما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 1.25 ريال.
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وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6%.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.9%، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 1.5%.
في المقابل، ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3%، بحسب " رويترز".
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