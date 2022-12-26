بداية متعثرة لأسواق الخليج.. ومؤشر دبي يخالف الاتجاه

تراجعت أغلب البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد.

هبط المؤشر السعودي 0.1% مع نزول سهمي رتال للتطوير العمراني 0.6%، والبنك الأهلي السعودي 1.1%. لكن سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ارتفع 0.8%، بعدما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 1.25 ريال.

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وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.6%.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.9%، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 1.5%.

في المقابل، ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.3%، بحسب " رويترز".