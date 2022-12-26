"إدارات" توصي بزيادة رأسمالها 100% إلى 12.6 مليون ريال عبر أسهم منحة

أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" عن قرار مجلس الإدارة، برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تقرر زيادة رأس المال من 6.3 مليون ريال إلى 12.6 مليون ريال، بنسبة زيادة 100%.

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وأوضحت أن عدد الأسهم سيرتفع من 630 ألف سهم إلى 1.26 مليون سهم بعد الزيادة.

وأضافت الشركة أنها تهدف من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وتابعت: "سيتم رسملة 6.3 مليون ريال فقط من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة".

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت إنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأضافت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.