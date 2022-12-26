"تداول السعودية" تعلن عن تعديلات لمؤشراتها مطلع 2023

أعلنت "تداول" السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية، والسوق الموازية"نمو"، وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م.

وأضافت "تداول" في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

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1- شركة الصقر للتأمين التعاوني، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر التأمين.

2- شركة الحفر العربية، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر الطاقة.

3- شركة العرض المتقن للخدمات التجارية، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر التطبيقات وخدمات التقنية.

4- شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر المرافق العامة.

5- شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر الخدمات الإستهلاكية.

6- شركة مجموعة كابلات الرياض، مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر السلع الرأسمالية.

7- شركة صناعة البلاستيك العربية، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

8- شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

9- شركة شور العالمية للتقنية، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

10- شركة برج المعرفة التجارية، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

11- صندوق الواحة ريت، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

12- شركة ملان لمنتجات الحديد، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى"

13- شركة قمة السعودية للتجارة، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".

14- شركة إدارات للاتصالات و تقنية المعلومات، مؤشر السوق الموازية "نمو حد أعلى".