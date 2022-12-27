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الذهب والدولار (iStock)
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع تعزيز تراجع الدولار جاذبية المعدن الأصفر

ارتفع 0.4% إلى 1804.99 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأونصة عند الساعة 0546 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، نقلاً عن رويترز.

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وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر/أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما.

ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.

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