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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

مؤشرات وول ستريت تتباين.. و"داو جونز" يرتفع مع تخفيف قيود كورونا بالصين

سهم "تسلا" يضغط على ناسداك

دبي - العربية.نت
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افتتحت مؤشرات وول ستريت، اليوم الثلاثاء، على تباين، حيث ارتفع المؤشر داو جونز، بعد أن خففت الصين قيود مكافحة كوفيد-19 بإلغاء الحجر الصحي المفروض على الوافدين من الخارج، في حين ضغط انخفاض سهم تسلا على المؤشر ناسداك.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20.30 نقطة أو 0.06% إلى 33224.23 نقطة عند الفتح.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.48 نقطة أو 0.04% إلى 3843.34 نقطة، وفق رويترز.

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ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.68 نقطة أو 0.34% إلى 10462.19 نقطة.

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