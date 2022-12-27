مؤشرات وول ستريت تتباين.. و"داو جونز" يرتفع مع تخفيف قيود كورونا بالصين

افتتحت مؤشرات وول ستريت، اليوم الثلاثاء، على تباين، حيث ارتفع المؤشر داو جونز، بعد أن خففت الصين قيود مكافحة كوفيد-19 بإلغاء الحجر الصحي المفروض على الوافدين من الخارج، في حين ضغط انخفاض سهم تسلا على المؤشر ناسداك.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20.30 نقطة أو 0.06% إلى 33224.23 نقطة عند الفتح.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.48 نقطة أو 0.04% إلى 3843.34 نقطة، وفق رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.68 نقطة أو 0.34% إلى 10462.19 نقطة.