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شركة رؤوم التجارية
شركة رؤوم التجارية
سوق السعودية

"رؤوم التجارية": توزيع أرباح نقدية 10% عن النصف الأول من 2022

حصة السهم في التوزيع تبلغ 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 6.25 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 6.25 مليون سهم.

وأوضحت أن حصة السهم في التوزيع تبلغ 1 ريال.

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وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 05-06-1444هـ الموافق 29-12-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 16-06-1444هــ الموافق 09-01-2023م.

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