"رؤوم التجارية": توزيع أرباح نقدية 10% عن النصف الأول من 2022

أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 6.25 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 6.25 مليون سهم.

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وأوضحت أن حصة السهم في التوزيع تبلغ 1 ريال.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 05-06-1444هـ الموافق 29-12-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 16-06-1444هــ الموافق 09-01-2023م.