سوق السعودية
"رؤوم التجارية": توزيع أرباح نقدية 10% عن النصف الأول من 2022
حصة السهم في التوزيع تبلغ 1 ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بنسبة 10%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 6.25 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 6.25 مليون سهم.
مادة اعلانية
وأوضحت أن حصة السهم في التوزيع تبلغ 1 ريال.
وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 05-06-1444هـ الموافق 29-12-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 16-06-1444هــ الموافق 09-01-2023م.
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع مبيعات العقارات في دبي 60% إلى 240 مليار درهم خلال 11 شهراًوسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات بمتوسط يتراوح بين 7% و10% في النصف الثاني من العام المقبل غداء عمل
-
"فاليوسترات" للعربية: نتوقع تسليم 30 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 2023وسط توقعات بتراجع أسعار الشقق السكنية وارتفاع في أسعار الفلل بالإمارة قصص اقتصادية
-
هيئة السوق المالية تقر طرح 9.09% من "السعودية للصناعات الجيرية" في "نمو"عبر طرح 2 مليون سهم أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية