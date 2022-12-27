"صكوك الإنماء" يوزع 10 ملايين ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل عن النصف الثاني من عام 2022م، بنسبة 0.806%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 10 ملايين ريال، وتبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 12.5 مليون وحدة.

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وأوضحت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة تبلغ 0.80 ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 09 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 02 يناير 2023م (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 05 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 29 ديسمبر 2022م).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.