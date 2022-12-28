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الذهب والدولار
الذهب والدولار.
سعر الذهب

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة

انخفضت متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار

دبي - العربية.نت
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انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1811.2 دولار للأونصة.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.9 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

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وقال رئيس قسم أبحاث السلع في "جيوجيت للخدمات المالية"، هاريش في، إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن ببطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.98 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1015.67 دولار للأونصة، كما نزل البلاديوم 0.4% أيضا إلى 1821.38 دولار للأونصة.

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