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بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم "الرقائق" وتطورات الوباء في الصين تلقي بظلالها على بورصة طوكيو

فقد مؤشر نيكاي حوالي 8.5% حتى الآن هذا العام

سنغافورة -رويترز
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تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مقارنة بالجلسة السابقة التي سجلت فيها أعلى مستوى في أسبوع، بضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق العالمية خلال الليل والمخاوف إزاء انتشار كوفيد-19 في الصين.

أغلق مؤشر نيكاي منخفضا 107.37 نقطة أو 0.41%، إذ سجل 26340.50 نقطة. وفقد المؤشر حوالي 8.5% حتى الآن هذا العام بما يشمل تراجعا بنسبة 5.9% في ديسمبر. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06%.

ضغطت تراجعات سهمي فاست ريتيلينج، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة بأكبر قدر على نيكاي. وسجلت أسهم سوفت بنك أقل مستوى في شهرين.

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وأعلن بنك اليابان في وقت سابق من اليوم عن ملخص الآراء من محضر اجتماع للسياسة النقدية عقد يومي 19 و20 ديسمبر، أبقى فيه البنك المركزي على سياسته النقدية بالغة التيسير، لكنه صدم الأسواق بتعديل مفاجئ في قواعد التحكم في عائدات السندات بما يسمح برفع سعر الفائدة على المدى الطويل.

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