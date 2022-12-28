إدراج وبدء تداول أسهم "شركة لين الخير للتجارة" في سوق "نمو".. الأحد المقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة لين الخير للتجارة في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأحد 1 يناير 2023، برمز تداول 9555 وبالرمز الدولي SA15M10KL9H7 .

وقالت "تداول السعودية"، إن تداول أسهم "لين الخير" سيكون بحدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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كانت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة لين الخير للتجارة في السوق الموازية "نمو"، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 958,750 سهما عاديا تمثل 23.5% من أسهم الشركة، وبلغ سعر الطرح 65 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبلغت نسبة التغطية 116.21% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حتى يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.