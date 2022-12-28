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سوق السعودية

إقرار طرح 30% من أسهم "مصنع جمجوم للأدوية" للاكتتاب العام في "تداول"

الطرح يشمل 21 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "مصنع جمجوم للأدوية" تسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم إعلان نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأضافت أن نشرة الإصدار ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وأوضحت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت عن أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

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