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النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
سوق السعودية

إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية السعودية

قام بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم

دبي - العربية.نت
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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال، وغرامة مالية قدرها 2.15 مليون ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وشدّد المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

كما أكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

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