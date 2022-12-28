وول ستريت
تباين مؤشرات وول ستريت مع تقييم المستثمرين رفع قيود كوفيد بالصين
زاد مؤشر داو جونز الصناعي 23.2 نقطة
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سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تحركات محدودة في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث عوضت المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أثر التفاؤل بشأن رفع القيود المفروضة لمكافحة الجائحة هناك.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 23.20 نقطة أو 0.07% عند الفتح إلى 33264.76 نقطة.
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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.31 نقطة أو 0.01% إلى 3829.56 نقطة، وفق رويترز.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 14.03 نقطة أو 0.14% إلى 10339.20 نقطة.
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