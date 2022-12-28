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عوائد السندات تضغط على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك

"داو جونز الصناعي" يصعد 0.11%

نيويورك - رويترز
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أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، إذ ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على أسهم الشركات الكبرى الحساسة لسعر الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.4 نقطة أي بنسبة 0.41% ليغلق عند 3829.42 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 143.60 نقطة بما يعادل 1.37% إلى 10354.26 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة أو 0.11% إلى 33241.73 نقطة.

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