هيئة السوق السعودية تقر طرح 20% من "حمد محمد الدريس" في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين، تسجيل أسهمها وطرح 1.22 مليون سهماً تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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وأوضحت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت عن أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​