مؤشر "نيكاي" يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

أغلق المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، على تراجع بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو 3 أشهر خلال الجلسة مقتفيا أثر الأداء الضعيف لوول ستريت، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاضات.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.93%، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72% إلى 1895.27 نقطة.

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وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع الليلة الماضية، ووصل المؤشر ناسداك لأدنى مستوى في 2022، إذ يستعد المستثمرون لدخول عام 2023 وسط بيانات اقتصادية متباينة وارتفاع في إصابات كوفيد بالصين وتوترات جيوسياسية.

وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر نيكاي، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.6% وعوض بعض خسائره بعد انخفاضه 2.4% إلى أدنى مستوى منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وتصدر سهم شركة تبغ اليابان خسائر المؤشر بتراجعه 5.87% تلاه سهم شوا دينكو بنسبة 4.68% ثم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.37%.

وسجل 34 سهما على المؤشر نيكاي ارتفاعا مقابل تراجع 182 سهما.

وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا، باستثناء اثنين فقط، وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات.