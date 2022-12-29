الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب مؤشرات جديدة بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.57 دولار للأونصة، بعد انخفاضه 1% في الجلسة الماضية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.3 دولار، بحسب "رويترز".

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وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، حيث يجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وسيدرس المتعاملون أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش لمعرفة تأثيرها المحتمل على استراتيجية الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة.

وقال المدير لدى "كيديا كوموديتيز" في مومباي، أجاي كيديا: "ستكون بيانات البطالة مهمة إذا أظهرت زيادة في الطلبات (الخاصة بالإعانة)، فمن المفترض أن تضعف الدولار وتدعم الذهب".

والسبائك في طريقها لانخفاض سنوي يبلغ نحو 1% تحت ضغط من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأميركية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بما يقرب من 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأميركي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأبطأ البنك الوتيرة تلك إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية يبلغ كل منها 75 نقطة أساس، بينما أكد رئيس المركزي الأميركي جيروم باول، على الحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لمكافحة التضخم.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.57 دولار.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 1010.67 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1786.97 دولار.