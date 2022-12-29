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الروبل والدولار
اقتصاد روسيا

الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 8 أشهر

بفعل المخاوف من تداعيات العقوبات

موسكو - رويترز
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انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الدولار، اليوم الخميس، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير.

وهبط الروبل 0.9% مقابل الدولار بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل/نيسان.

كما تراجع 0.7% إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6% أمام اليوان إلى 10.31.

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وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. وأدى اجتماع تأثير تعافي الواردات مع تراجع الصادرات لتكثيف الضغوط.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الرد الروسي الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفا لأسعار النفط، ووقع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير/شباط ولمدة 5 أشهر للدول التي تلتزم بالسقف.

وفقد الروبل نحو 15% من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

ويستعد الاقتصاد الروسي لدخول عام 2023 وهو في وضع غير مستقر.

وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني نُشرت أمس الأربعاء مؤشرات على أن نقص العمالة المرتبط بأمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين نهاية سبتمبر/أيلول يقوض آفاق النمو.

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