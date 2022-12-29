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الموافقة على الطرح العام لوحدات "صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية"

يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، لـ "شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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