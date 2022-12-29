هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل وطرح 4 شركات في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب 4 شركات وهي شركة "تام التنموية"، وشركة "شبكة المعرفة للحاسب الآلي"، وشركة "وجا"، وشركة "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات"، تسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وبحسب بيانات لهيئة السوق المالية اليوم الخميس، فإنه تم الموافقة على طلب شركة "تام التنموية" تسجيل أسهمها وطرح 585.6 ألف سهم تمثل 16% من أسهمها في "نمو".

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ووافقت الهيئة على طلب شركة "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" تسجيل أسهمها وطرح 700 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في "نمو".

كما وافقت على طلب شركة "وجا" تسجيل أسهمها وطرح 455 ألف سهم تمثل 13% من أسهمها في "نمو".

وأقرت الهيئة الموافقة على طلب شركة "آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات" تسجيل أسهمها وطرح 760 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في "نمو".